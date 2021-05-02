Санкт-Петербург, , 21:17 — REGNUM Футболисты «Локомотива» в выездном матче двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили санкт-петербургскому «Зениту». Встреча, завершившаяся со счётом 1:6, прошла 2 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Сердар Азмун (хет-трик), Артём Дзюба (дубль) и Малком. У гостей мяч забил Франсуа Камано.

Отметим, что благодаря этой победе «Зенит», набравший в 28 матчах 61 очко, досрочно стал чемпионом России. Футболисты «Локомотива», в активе которых 52 балла, находятся на второй позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 2 мая ФК «Химки» переиграл «Урал» из Екатеринбурга в матче двадцать восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Арене Химки» и завершилась со счетом 1:0.

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