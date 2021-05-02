Санкт-Петербург, , 21:18 — REGNUM Петербургский «Зенит», разгромив на «Газпром арене» московский «Локомотив» со счётом 6:1, досрочно стал новым чемпионом России по футболу. Этот титул сине-бело-голубые завоевывают уже третий год подряд.

С финальным свистком матча, досрочно сделавшего «Зенит» победителем первенства России, на Ростральных колонах на Стрелке Васильевского острова зажжены газовые факелы, сообщили в Смольном.

«Это не просто очередной титул. Наш клуб становится сильнейшим уже три года подряд. Такое под силу только великим командам. В истории нашей страны таких было всего три. Знаменитая «команда лейтенантов — послевоенный ЦДКА, киевское «Динамо» конца 60-х годов, и московский «Спартак». Теперь к ним присоединился наш «Зенит», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он поздравил болельщиков и всех петербуржцев с новым чемпионством «Зенита», который завоевал восьмые золотые медали. в своей истории.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», победив «Локомотив», команда Сергея Семака набрала 61 очко и досрочно взяла чемпионский титул за два тура до окончания турнира. До этого сине-бело-голубые завоевывали главный трофей страны в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019 и 2020 годах.

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