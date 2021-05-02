Ставрополь, , 21:09 — REGNUM Ленинской районный суд Ставрополья отправил под домашний арест директора Волгоградской спортивной школы, в которой тренировались погибшие в ДТП на Ставрополье дети. Об этом 2 мая сообщила судья.

«Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 30 июня», — сообщила судья.

Отмечается, что директор издала приказ, позволяющий спортсменкам выехать за пределы Волгограда. При этом микроавтобус не предназначался для групповой перевозки детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Ставропольском крае с участием грузовика, легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса. В момент аварии в автобусе находились 14 детей и четверо взрослых, которые ехали на спортивные соревнования из Волгограда в Черкесск. На месте ДТП погибли пятеро детей, госпитализированы девять человек.

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