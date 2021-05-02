Багдад, , 20:58 — REGNUM Район международного аэропорта иракского города Багдад подвергся ракетному обстрелу. Об этом 2 мая сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака.

По словам источника, в районе международного аэропорта Багдада всего упали «несколько ракет».

Информация о жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля возле лагеря Виктория у международного аэропорта иракского Багдада взорвались несколько ракет.

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