Багдад, 2 мая 2021, 20:58 — REGNUM Район международного аэропорта иракского города Багдад подвергся ракетному обстрелу. Об этом 2 мая сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака.
По словам источника, в районе международного аэропорта Багдада всего упали «несколько ракет».
Информация о жертвах и пострадавших пока не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 22 апреля возле лагеря Виктория у международного аэропорта иракского Багдада взорвались несколько ракет.
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