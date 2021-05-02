Тюмень, , 20:57 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом. Об этом 2 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 47 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 2 мая коронавирусом заразились 35 245 человека. Выздоровели 33 605 человек, скончались 473 пациента с COVID-19 (на одного человека больше, чем днём ранее).