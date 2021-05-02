Москва, , 20:49 — REGNUM Российская вакцина «ЭпиВакКорона» хорошо борется с британским и южноафриканским штаммами COVID-19, сообщили в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«Антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных (референсного штамма нового коронавируса, а также британского и южноафриканского) штаммов», — говорится в заявлении.

Таким образом, утверждение о невыработке нейтрализующих антител не соответствует действительности, уточнили в научном центре.

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Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация от COVID-19 в настоящее время проводится во всех регионах России. На сегодняшний день в стране зарегистрированы три вакцины от COVID-19. Это «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН.