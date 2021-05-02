Сочи, Краснодарский край, , 20:48 — REGNUM Суд арестовал бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его знакомого, сообщили 2 мая в пресс-службе Следственного комитета России. Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, другому фигуранту — в посредничестве во взяточничестве.

Как считает следствие, ранее генеральный директор строительной организации сообщил второму фигуранту дела о намерении построить апартаментный комплекс на находящемся у него в пользовании земельном участке в Адлерском районе Сочи. Тот предложил ему заплатить 75 миллионов рублей директору департамента архитектуры и градостроительства, чтобы ускорить оформление и выдачу разрешительных документов, необходимых для строительства, уточнив, что в противном случае строительство комплекса станет невозможным. Директор стройкомпании в ноябре-декабре 2020 года передал посреднику часть требуемой суммы в размере три миллионов 750 тысяч рублей. Однако позже всё-таки обратился с заявлением в правоохранительные органы. Вечером 30 апреля 2021 года в одном из кафе города Сочи заявитель передал чиновнику и его знакомому вторую часть из требуемой взятки в размере 20 миллионов рублей, после чего они были задержаны.

1 мая в администрации Сочи сообщили об увольнении задержанного чиновника с должности директора департамента.

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