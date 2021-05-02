Омск, , 20:39 — REGNUM С омской медико-санитарной части № 4 (МСЧ-4) взыщут компенсацию морального вреда после смерти лаборанта Екатерины Лютиковой от COVID-19. Решение вынес Ленинский районный суд Омска.

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Как передаёт ИА «Красная Весна», Лютикова стала первым омским медработником. скончавшимся от COVID-19 на рабочем месте. Её посмертно наградили медалью «За служение Омской области».

Иск о компенсации морального вреда подавали родственники погибшей, считающие, что медсанчасть виновна в смерти медика. В больнице же заявляли, что Лютикова погибла якобы из-за несоблюдения правил гигиены. Родственники уверены: в больнице ненадлежащим образом обеспечивали медиков средствами индивидуальной защиты (СИЗы) и недолжным образом их утилизовывали.

«Суд принял доводы истца Елены Лютиковой о том, что больница пренебрегла элементарными нормами безопасности труда сотрудников в «красной зоне», а ответственные сотрудники МСЧ-4 пытались скрыть эти нарушения путем приписок и подделки подписей погибшего работника», — сообщает издание.

Исковое требование суд удовлетворил лишь частично: вместо 6 млн рублей с медсанчасти взыщут лишь 850 тыс. рублей. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, Екатерина Лютикова погибла в мае 2020 года. Медику было 59 лет, она проработала в медсанчасти № 4 39 лет. Лаборант считалась образцовым работником МСЧ-4: там не раз размещали фамилию Лютиковой на доске почёта.

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