Кудымкар, Пермский край, 2 мая 2021, 20:37 — REGNUM В Пермском крае идёт сбор средств на похороны восьмерых человек, которые погибли во время пожара в Кудымкаре. Об этом сообщают соцсети.
Сбор денег инициировали друзья погибших. Среди последних оказалась молодая пара — 19-летние Екатерина и Эдуард. Девушка окончила местный техникум, а юноша учился. Обоих вспоминают только добрыми словами.
Как пишет 59.ru, во время пожара погибли Екатерина, Эдуард и шестеро его родственников. Все они находились в доме родителей молодого человека.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью 1 мая. Погибли двое детей 2011 и 2016 года рождения и шестеро взрослых.
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