Эр-Рияд, , 20:36 — REGNUM Саудовская Аравия с 17 мая возобновит сухопутное, водное и воздушное сообщение с другими государства. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Саудовской Аравии на странице в соцсети Twitter.

«С 01:00 … отменяются ограничения на поездки подданных (Саудовской Аравии — прим. ИА REGNUM), а также открывается (с другими странами — прим. ИА REGNUM) водное, сухопутное и воздушное сообщение», — отмечается в сообщении министерства.

Напомним, 12 марта Saudi Gazette со ссылкой на решение главного управления гражданской авиации королевства сообщила, что Саудовская Аравия в мае возобновит внешнее авиасообщение.

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