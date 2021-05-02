Лиссабон, , 20:34 — REGNUM

Действующий чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1» пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (Великобритания) стал победителем Гран-при Португалии.

Второе место занял нидерландский пилот «Ред Булл« Макс Ферстаппен, третьим стал партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас (Финляндия), стартовавший с поул-позиции.

Российский пилот Haas Никита Мазепин стал последним из финишировавших, заняв 19-е место.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. Российский пилот Haas Никита Мазепин показал 19 результат. Ранее он показал худшее время в III практике этапа «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи.