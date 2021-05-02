Монако, , 20:28 — REGNUM 2 мая в Монако на стадионе «Луи II» в рамках 35-го тура французской Лиги 1 по футболу «Монако» примет «Лион». Главным арбитром матча назначен Клеман Турпен. Ассистенты судья — Николя Дано и Сириль Грингор. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

24-летний российский центральный полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч из-за коронавирусной инфекции, которая была диагностирована 26-го апреля после матча «Анже» — «Монако». Футболист изолирован от команды.

На данный момент «Монако» 71-м очком после 34-х сыгранных туров идет на третьей позиции в турнирной таблице Лиги 1. «Лион» с 67-ю очками идет строчкой ниже.