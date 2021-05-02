Курган, , 20:18 — REGNUM В Курганской области к 2 мая подтверждены 34 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 23 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 32 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 2 мая выявлено 20 465 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 19 029 человек, скончались 398 пациента с COVID-19.