Манчестер, Великобритания, , 20:14 — REGNUM Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено продать 28-летнего опорного полузащитника сборной Франции Поля Погба до лета 2022-го года, если тот не согласится в ближайшее время продлить контракт, который истекает 31 июня 2022-го года. Если «красным дьяволам» удастся договориться с французом, то футболист будет получать 460 тысяч евро в неделю, что будет самым высоким показателем в клубе. Об этом 2 мая сообщил Mundo Deportivo.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016-го года из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. В том году этот трансфер стал рекордным в истории футбола.

В текущем сезоне Погба сыграл в 23-х матчах Английской Премьер-лиги по футболу, в которых набрал 3+3 очка по системе гол+пас. В рамках Лиги Европы полузащитник отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей в четырех играх.