Мюнхен, Германия, , 20:09 — REGNUM Как сообщает Mundo Deportivo, 28-летний фланговый защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба будет получать в мадридском «Реале» 12 миллионов евро за сезон. Столько же получает капитан «сливочных» Серхио Рамос. Австриец хочет дождаться завершения сезона, прежде чем объявит о подписании контракта с «Реалом».

В текущем сезоне Алаба принял участие в 39-ти матчах во всех тунирах (Бундеслига, Лига Чемпионов, Кубок Германии), в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

Давид Алаба перешел в «Баварию» летом 2008-го года. Мюнхенская команда отдала за австрийского защитника 150 тысяч евро.