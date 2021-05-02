Челябинск, , 20:07 — REGNUM В Челябинской области за последние сутки, 1 мая, было ликвидировано 20 лесных пожаров. Их площадь составила 250 га, сообщает региональное управление лесами.

Возгорания были зафиксированы в Аргаяшском, Миасском, Верхнеуральском, Кыштымском, Катав-Ивановском, Кунашакском, Пластлвском, Чебаркульском, Миасском и Шершневском лесничествах. К тушению привлекли 390 человек, а также 111 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале действует особый противопожарный режим. Посещение лесов находится под запретом.