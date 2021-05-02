Ростовская область, , 20:06 — REGNUM Оператором ярмарки на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону стала дочерняя компания Региональной корпорации развития. «Донская торговая компания» заключила договор аренды с собственником воздушной гавани почти на год, сообщили ИА REGNUM в корпорации 2 мая.

«ДТК заключила договор аренды с собственником территории старого аэропорта ООО «Аэросити» сроком на 11 месяцев. На сегодняшний день сюда уже переехали более 500 продавцов плодоовощной продукции», — уточнили в пресс-службе.

В период майских праздников взимать плату с торговцев не будут.

ИА REGNUM сообщало, что из-за закрытия пяти из шести аксайских рынков в Ростовской области заметно выросли цены на овощи и фрукты. Предпринимателям предложили выбрать альтернативные торговые площадки. Однако продавцы столкнулись с проблемой организации хранения скоропортящейся продукции.

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