Манчестер, Великобритания, , 20:06 — REGNUM Руководство «Манчестер Юнайтед» будет отклонять любые предложения по трансферу или аренде 24-летнего центрального полузащитника сборной Нидерландов Донни ван де Беку. Главный тренер «МЮ» Сульшер заявил, что имеет большие надежды по поводу будущего футболиста в составе «манкунианцев». Об этом 2 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» 2 сентября 2020-го года из «Аякса» за 39 миллионов евро.

В текущем сезоне нидерландец принял участие лишь в 16-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей. Суммарно хавбэк провел на поле 328 минут в рамках внутреннего чемпионата.