Бишкек, , 20:06 — REGNUM Руководство Киргизии и Таджикистана в будущем должны избегать возможности силового столкновения между странами, заявил 2 мая киргизский лидер Садыр Жапаров.

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«В целях предотвращения дальнейших конфликтов, я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах», — сказал Жапаров в обращении к нации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Ферганской долине вспыхнули бои после гражданского конфликта из-за водораспределительного узла «Головной» в верховье реки Исфара.

Накануне, 1 мая, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре ситуацию на границе. Стороны подтвердили намерение отвести вооруженную технику в места дислокации.