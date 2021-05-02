Лондон, , 20:00 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки выявили 1671 случай заражения SARS-CoV-2. Об этом 2 мая сообщает пресс-службу минздрава страны.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет более 4,4 млн.

Отмечается, что за сутки в Великобритании от COVID-19 скончались 14 человек, суммарное количество летальных исходов в стране превышает 127,5 тыс. человек.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили почти 2 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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