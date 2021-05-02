Новокузнецк, Кемеровская область, , 19:54 — REGNUM С июня из Новокузнецка будут ходить дополнительные поезда в Анапу и Адлер. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

«В частности, со 2 июня пассажирский поезд №249/250 сообщением Новокузнецк — Адлер дважды в неделю будет отправляться в 21:15, прибывать в 19:07. В обратном направлении с 7 июня отправление поезда со станции Адлер в 2:55, прибытие в 6:13, — уточнили в ЗСЖД. — Кроме того, с 4 июня пассажирский поезд №243/244 сообщением Новокузнецк — Анапа дважды в неделю будет отправляться в 14:13, прибытие в 3:45. В обратном направлении с 8 июня поезд будет отправляться в 10:40, прибывать на конечную станцию в 6:13».

Отмечается, что составы поездов сформированы из купейных, плацкартных вагонов и вагонов СВ.