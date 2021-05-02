Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем поддержал Прагу в её «мужественном ответе» на «действия России на чешской территории». Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Решение чешского правительства исключить «Росатом» из ядерного тендера в Дукованах и резко сократить присутствие российской разведки в Праге повысило безопасность Чешской Республики и Североатлантического альянса», — сказал Блинкен.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что власти страны подозревают в причастности ко взрывам на складах во Врбетице спецслужбы из России, что в Кремле опровергли. В то же время Чехия выслала после этого 18 российских дипломатов, а Россия в ответ — 20 сотрудников посольства Чехии.

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