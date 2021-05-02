Москва, , 19:50 — REGNUM Ситуация с игнорированием трагедии в Одессе — очередной пример лицемерия и применения двойных стандартов со стороны европейских структур, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Люди были жестоко убиты за свои политические убеждения, и это вам не мифический «новичок» и псевдобольной блогер. Но никаких резолюций, докладов и санкций мы до сих пор не видим», — отметил Толстой в Телеграм-канале.

Парламентарий уверен, что рано или поздно справедливость восторжествует, виновные предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание.

«Их ждет международный трибунал», — предрекает вице-спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2 мая 2014 года произошли столкновения между сторонниками федерализации Украины и праворадикальными активистами, поддерживавшими «евромайдан». По официальным данным, в результате тех трагических событий погибли 48 человек, сотни людей были ранены.

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