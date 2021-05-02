Миасс, Челябинская область, , 19:48 — REGNUM В Миасском городском округе Челябинской области разыскивают байкера, подозреваемого в поджоге леса. Об этом сообщает региональное Главное управление лесами.

1 мая на территории Миасского лесничества зафиксировали пять очагов возгорания. Предположительно, гражданин на кроссовом мотоцикле осуществлял поджоги городских лесов, с которых огонь и переходил на лесной фонд.

«Зачем он это делает?» — недоумевают пользователи соцсетей. Отметим, очевидцы смогли сфотографировать вероятного пиромана. Фотографии опубликованы в местных СМИ.