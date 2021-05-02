Кемерово, , 19:46 — REGNUM Кузбасский Центр управления регионом (ЦУР) сообщил о многочисленных попытках распространения фейков о паводковой ситуации. По данным ЦУР, в социальных сетях и в ряде интернет-изданий опубликованы фотографии из Таштагольского района, которые датированы весной 2021 года, но «на самом деле за «свежие» снимки пытаются выдать материалы многолетней давности».

«В настоящее время в Таштагольском районе в результате подъёма талых вод зафиксирован один перелив автодороги местного значения. На этом участке организовано дежурство экипажей МВД, МЧС. Выставлены предупреждающие аншлаги, — сообщается в телеграм-канале ЦУР. — В случае ухудшения ситуации в готовности находятся четыре пункта временного размещения вместимостью более тысячи человек. Проводится информирование населения».ЦУР призывает кузбассовцев доверять только проверенной информации