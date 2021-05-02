Кишинёв, , 19:42 — REGNUM В Молдавии за минувшие сутки выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным министерства, всего за время пандемии в стране выявили 251 335 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 240 824 человека.

Отмечается, что за время пандемии в стране от COVID-19 скончались более 5,8 тыс. пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, более 300 носителей SARS-CoV-2 выявили в Молдавии днём ранее.

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