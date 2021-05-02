Москва, , 19:36 — REGNUM 2 мая в Александровском саду состоялась церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и стеле города-героя Одессы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в седьмую годовщину трагедии почтить память противников Евромайдана, заживо сожженных украинскими националистами в одесском Доме профсоюзов, пришли сторонники «Партии дела», а также представители организационного комитета протестных акций, объединяющего левые и национально-патриотические силы России.

Александровский сад. Стела города-героя Одессы Пресс-служба «Партии дела»

Участники акции почтили минутой молчания память 48 активистов движения «Куликово поле», выступавших против госпереворота в Киеве и убитых радикалами 2 мая 2014 года. Как заявил член федерального совета «Партии дела» Максим Калашников, последствия трагедии жители России и Украины будут ощущать не один десяток лет: «Впервые со времен Хатыни, Орадура и Лидице людей за свои убеждения сожгли заживо. Они погибли, считая, что имеют право жить в большой России, надеясь, что русские своих не бросают. Но, увы, их бросили без помощи».

»Сегодня на акции мы показали, что истинная Россия гораздо шире, чем нынешняя Российская Федерация, что русские Новороссии — в наших сердцах. Это один с нами народ, и мы не признаем раздела великой России в 1991 году», — добавил Калашников.

Он уточнил, что с одной стороны это событие породило поток добровольцев, воюющих в Донбассе, с другой — имело крайне негативные последствия.

Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер, который также был на акции, полагает, что память о 2 мая обязана объединять людей, выступающих против абсолютного зла, которое произошло в Одессе семь лет назад. «Это зло заключается в том, что массовое убийство многие поддержали, еще раз подтвердив, насколько, буквально до животного состояния, раздвоилось украинское общество. Для того чтобы больше не допустить подобную трагедию, необходимо стремиться к справедливости, а не обличать другого человека за его цвет кожи или национальность, как это случилось на Украине. Мне кажется, что 2 мая может стать новым Днем борьбы против фашизма, благодаря чему одесская трагедия никогда не повторится», — отметил он.

После возложения цветов участники акции провели круглый стол «Помни Одессу!», посвященный трагедии 2014 года, продолжающейся войне на Донбассе и поддержке русскоязычного населения Украины со стороны России.

Эксперт центра Военно-политической журналистики, член Генсовета «Партии дела» Владимир Орлов обратил внимание на то, что Кремль не ввел санкции против Украины за гибель русских одесситов и другие «ритуальные политические убийства» сторонников сближения с Россией.

«В этой ситуации российское общество, наша русская цивилизация осталась одна перед этим вызовом. И нам самим нужно принимать решения, как наше общество может протянуть руку жителям Украины, настроенным пророссийски. И на мой взгляд, сегодня лучшая помощь — это помощь тем русским, русскоязычным малороссам, которые в окопах Донбасса тонкой красной линией стоят за весь Русский мир», — сказал Орлов.

Участники круглого стола приняли резолюцию, в которой призвали дать гражданство РФ и обустроить всех, кто бежал в Россию из Одессы и других городов Украины от расправ со стороны нового политического режима. Также они настаивают на официальном принятии концепции триединства русского народа, состоящего из великороссов, малороссов-украинцев и белорусов.