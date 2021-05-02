Бишкек, , 19:32 — REGNUM

Вооруженные силы Киргизии никогда не будет вторгаться на территорию соседних государств, заявил 2 мая в обращении к нации президент киргизской республики Садыр Жапаров.

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"Мы никогда не позволим нашим Вооруженным силам вторгнуться в села соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома», — сказал он в обращении в связи с конфликтом на границе с Таджикистаном.

По его словам, во время столкновений на границе он требовал от военнослужащих Киргизии «не выходить за пределы страны и не стрелять первыми«.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 мая, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре ситуацию на границе. Стороны подтвердили намерение отвести вооруженную технику в места дислокации.

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