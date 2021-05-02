Кемерово, , 19:32 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 3 мая, будет дуть юго-западный ветер — ночью 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с; днём 8−13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами дымка, туманы. Температура воздуха ночью составит 0…+5°С, местами до — 5 °C; днём — +14… +19°С, по югу до +24°С.

По данным синоптиков, 3 мая местами на территории Кемеровской области сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).