Мадисон, США, , 19:28 — REGNUM В американском штате Висконсин в результате стрельбы в казино Oneida погибли два человека. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел в субботу, 1 мая, к юго-западу от города Грин-Бей. Отмечается, что стражи порядка, прибывшие на место ЧП, ликвидировали в ходе операции злоумышленника.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Ранее местные СМИ сообщали, что в результате стрельбы в казино в американском штате Висконсин пострадали как минимум семь человек.

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