Москва, 2 мая 2021, 19:24 — REGNUM Ученый совет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) утвердил направление «Теология иудаизма» для бакалавриата и магистратуры в качестве новой образовательной программы, сообщил Московский Еврейский Общинный Центр. Новое направление возглавит заведующий кафедрой теологии иудаизма, библеистики и иудаики РГГУ, доктор филологических наук, профессор Леонид Кацис. Ранее курс «Еврейская теология и культура» преподавался в университете в рамках направления «Искусство и гуманитарные науки». Помимо РГГУ, «Теология иудаизма» преподается в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом сообщил «Вестник образования».
Пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара Гершон Коган так прокомментировал эту новость: