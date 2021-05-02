Москва, , 19:24 — REGNUM Ученый совет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) утвердил направление «Теология иудаизма» для бакалавриата и магистратуры в качестве новой образовательной программы, сообщил Московский Еврейский Общинный Центр. Новое направление возглавит заведующий кафедрой теологии иудаизма, библеистики и иудаики РГГУ, доктор филологических наук, профессор Леонид Кацис. Ранее курс «Еврейская теология и культура» преподавался в университете в рамках направления «Искусство и гуманитарные науки». Помимо РГГУ, «Теология иудаизма» преподается в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом сообщил «Вестник образования».

Пресс-секретарь главного раввина России Берла Лазара Гершон Коган так прокомментировал эту новость:

«Инициатива включить в университетскую программу изучение еврейской религии шла от самих вузов. Раввинат поддержал эту инициативу. Разумеется, религиозное еврейское образование даётся в соответствующих учебных заведениях — йешивах и колелях. То, что светские вузы проявили такой интерес, с одной стороны, создаёт новую ситуацию. С другой стороны, есть пример Yeshiva University в США, где религиозное образование вполне совмещается со светским».