Новотроицк, Оренбургская область, , 19:22 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области безнадзорная собака напала на шестилетнюю девочку. Об этом сообщает областное управление СКР.

Информация о произошедшем была размещена в СМИ и заинтересовала следователей. Инцидент произошёл во дворе дома на улице Уметбаева. Девочка получила телесные повреждения.

СКР начал проверку и по её итогам было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Сейчас сотрудники ведомства выясняют обстоятельств нападения животного на ребёнка, и факторы, которые его повлекли. Также в ходе следствия предстоит установить, соблюдались ли соответствующими ответственными лицами требования законодательства по организации работы по транспортировке, содержанию и отлову безнадзорных животных.