Ростов-на-Дону, , 19:15 — REGNUM 2 мая в рамках 28-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 «Ростов» одержал победу над «Тамбовом» со счетом 2:0. Потерпев поражение, «Тамбов» потерял шансы сохранить прописку в высшем дивизионе России. В следующем сезоне команда Сергея Первушина будет выступать в ФНЛ. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Два гола в составе «Ростова» забили Дмитрий Полоз и Кенто Хасимото на 70-й и 78-й минутах соответственно.

«Ростов», набрав 43 очка, укрепился на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» с 13-ю очками остался на последнем месте в зоне вылета и потерял шансы сохранить прописку в РПЛ.

Составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Терентьев (Козлов, 75'), Хаджикадунич, Осипенко, Поярков (Алеэсами, 66'), Хасимото (Мамаев, 80'), Гигович (Махатадзе, 66'), Глебов, Альмквист, Соу, Полоз (Фольмер, 76').

«Тамбов»: Сямюк, Денисов, Кайков (Ахмаев, 81'), Мартынов, Терехов (Минаев, 67'), Карапузов, Васиев (Климов, 74'), Кабахидзе (Дроздов, 81'), Карп (Гигашвили, 81'), Алиев, Архипов.