Прага, , 19:12 — REGNUM Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал министра юстиции республики Марию Бенешову в связи с её заявлением о взрывах во Врбетице. Об этом 2 мая заявил вице-премьер Чехии Ян Гамачек в эфире Чешского ТВ.

Отмечается, что недовольство Бабиша вызвали слова Бенешевой, что существует более двух версий о том, что привело к взрывам во Врбетице.

По словам вице-премьера, сейчас сотрудники правоохранительных органов Чехии работают лишь с той версией событий, в которой говорится о якобы причастности российских спецслужб к взрывам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчётах национальной Службы безопасности и информации (контрразведки). Тем не менее инцидент стал поводом для того, чтобы власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов.

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