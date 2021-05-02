Санкт-Петербург, , 19:53 — REGNUM Речным карнавалом, фестивалем ледоколов и вальсом буксиров в Петербурге открыли 2 мая летний туристический сезон. Представители городских властей и туристической отрасли очень рассчитывают, что он не будет таким провальным, как в прошлом году.

Вальс буксиров в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Чтобы после шока пандемии вновь привлечь в Петербург российских и иностранных туристов, чиновникам и организаторам туриндустрии приходится проявлять творческий подход, и к традиционным для города событиям добавлять новые мероприятия.

«Петербург всегда славился своим радушием и гостеприимством. И мы сегодня продолжаем делать всё, чтобы оставаться одним из самых востребованных туристских центров мира», — заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов.

В день открытия Всероссийского летнего туристического сезона в Петербурге состоялось сразу несколько интересных событий. Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на речном карнавале в акватории Фонтанки, Мойки и Зимней канавки, а также на вальсе буксиров в акватории Невы.

На речном карнавале суда были оформлены в стиле Санкт-Петербурга, Москвы, одиннадцати регионов, входящих Серебряное ожерелье России, и четырех регионов Северного морского пути.

Флагманом речной флотилии стал корабль, посвященный небесному покровителю Петербурга князю Александру Невскому, торжества в честь которого в этом году станут одним из главных городских событий.

Завершало речной фестиваль судно, посвященное Великой Победе. На палубах судов были организованы театрализованные выступления и перформансы.

Огромный интерес у петербуржцев и туристов вызвал вальс буксиров на Неве у Благовещенского моста. Он стал завершением традиционного для Петербурга фестиваля ледоколов.

Ледоколы Капитан Николаев , Иван Крузенштерн и Капитан Зарубин Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на набережной Лейтенанта Шмидта во время Вальса буксиров Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, людей было так много, что на мосту возникла человеческая «пробка».

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», перед началом выступлений буксиры выстроились вдоль Адмиралтейской набережной, затем согласованно вышли на водную сцену и выполнили сложные маневры — вращались вокруг своей оси, выписывали эффектные пируэты на разной скорости и исполнили водный вальс.

В начавшемся туристическом сезоне в Петербурге ожидают порядка пяти миллионов туристов, прежде всего, из Москвы и других регионов России. «Но если иностранные гости сумеют добраться до Петербурга, мы им тоже будем очень рады», — сказал вице-губернатор Максим Соколов.