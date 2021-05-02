Новосибирск, , 19:06 — REGNUM В Новосибирской области завтра, 3 мая, ожидается сильный вечер. Соответствующее предупреждение разослало региональное управление МЧС РФ.

«Поданным гидрометцентра, днём 3 мая по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 19 м/с», — говорится в сообщении.

Отметим, что по данным Западно-Сибирсокого гидрометцентра, на территории региона с 3 по 5 мая местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса).

В городе Новосибирске завтра, 3 мая, ночью ожидается без осадков, ветер юго-западный 4−9 м/с, температура воздуха +5…+7 °C, в пригороде +1… +3 °C.