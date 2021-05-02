Санкт-Петербург, , 19:02 — REGNUM 2 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» в рамках 28-го тура Российский Премьер-лиги по футболу состоится матч «Зенит» — «Локомотив». Команды объявили стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Лунев, Чистяков, Караваев, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Венделл, Азмун, Дзюба, Малком.

Запасные: Круговой, Жирков, Мостовой, Дриусси, Сутормин, Ерохин, Оздоев, Кержаков, Кравцов, Одоевский, Шамков, Хотулев.

«Локомотив»: Гильерме, Насименто, Рыбус, Чорлука, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Камано, Мухин, Рыбчинский, Смолов.

Запасные: Живоглядов, Миранчук, Лысцов, Эдер, Игнатьев, Серкейра, Зе Луиш, Магкеев, Савин, Куликов, Коченков, Лисакович.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Игорь Демешко | Максим Гаврилин | Евгений Кукуляк.

В последних пяти встречах этих команд дважды победителями становили «железнодорожники» и лишь один раз — команда из Санкт-Петербурга.