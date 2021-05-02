Бишкек, 2 мая 2021, 19:00 — REGNUM Зону вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном покинули более 60 тыс. граждан Киргизии, сообщила 2 мая пресс-секретарь Баткенской областной администрации Чолпон Бердикулова.
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«Общее число лиц, покинувших и перемещённых из зоны конфликта составило 60,4 тыс. человек. Подавляющее большинство эвакуированных — это женщины, дети и старики», — сказала она.
Большая часть перемещённых из Лейлекского и Баткенского районов размещена в школах и других соцобъектах соседнего Кадамжайского района и Ошской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая постоянный представитель Киргизии при ООН Миргуль Молдоисаева попросила организацию оказать помощь эвакуированным гражданам республики, а также помочь в восстановлении разрушенных объектов.
Накануне, 1 мая, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре ситуацию на границе. Стороны подтвердили намерение отвести вооруженную технику в места дислокации.
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