Бишкек, , 19:00 — REGNUM Зону вооружённого конфликта на границе с Таджикистаном покинули более 60 тыс. граждан Киргизии, сообщила 2 мая пресс-секретарь Баткенской областной администрации Чолпон Бердикулова.

Следите за развитием событий в трансляции: «Вооруженное столкновение на границе Киргизии и Таджикистана — трансляция»

«Общее число лиц, покинувших и перемещённых из зоны конфликта составило 60,4 тыс. человек. Подавляющее большинство эвакуированных — это женщины, дети и старики», — сказала она.

Большая часть перемещённых из Лейлекского и Баткенского районов размещена в школах и других соцобъектах соседнего Кадамжайского района и Ошской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая постоянный представитель Киргизии при ООН Миргуль Молдоисаева попросила организацию оказать помощь эвакуированным гражданам республики, а также помочь в восстановлении разрушенных объектов.

Накануне, 1 мая, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре ситуацию на границе. Стороны подтвердили намерение отвести вооруженную технику в места дислокации.

Читайте также: В Киргизии выплатят компенсации пострадавшим в ходе конфликта на границе