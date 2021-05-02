2 мая 2021 | Время чтения 2 мин

1 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон об учреждении почётного звания «Город трудовой доблести». Оно присваивается городам, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Анна Алябьева, , 20:45 — REGNUM По словам наркома военных лет, Маршала Советского Союза Дмитрия Устинова, в годы войны «Ижевск был главнейшим арсеналом Родины. Именно здесь ковалось оружие нашей Великой Победы».

Сборка авиационной пушки НС-37 (Нудельмана – Суранова) на Ижевском машиностроительном заводе. 1943 © Центральный госархив Удмуртии

Ижевские заводы выпустили 140 тыс. авиационных пулемётов и пушек; более 80 тыс. станковых пулемётов; 1,5 млн пистолетов и револьверов; более 130 тыс. противотанковых ружей; более 11 млн винтовок и карабинов; почти 15 тыс. авиационных пушек; более 200 тыс. пулемётов; более 96 тыс. пистолетов системы «ТТ».

В город были эвакуированы около 20 предприятий. Они были развёрнуты на базе промышленных предприятий, построенных ещё до войны. Первые эвакуированные предприятия начали прибывать в Ижевск уже летом-осенью 1941 года.

Кроме того, Ижевск был одной из госпитальных баз. Под госпитали были отданы здания школ и административных учреждений. Всего было организовано 20 эвакогоспиталей.

Предприятия

С 1941 по 1945 год два предприятия Ижевска были награждены орденами, а одно из них дважды, ещё два становились победителями Всесоюзного социалистического соревнования и неоднократно получали переходящие Красные Знамена ГКО.

Труженики

Весной 1942 года труженики Удмуртии активно включились в движение многостаночников. Молодежь создавала фронтовые комсомольско-молодёжные бригады и добивалась перевыполнения сменных заданий. Для примера, на 1 января 1944 года на Ижевском механическом заводе действовало 68 комсомольско-молодёжных бригад, на 1 января 1945 года их было уже 383.

В марте 1942 года на Ижевском мотозаводе была организована комсомольско-молодёжная бригада во главе с 16-летним Вилем Дубовым, эвакуированным из Одессы. С первых дней бригада добилась резкого повышения производительности труда и выполнила производственный план, находящийся на грани срыва. В следующем месяце производственное задание эта бригада из девяти человек выполнила на 150%.

Фронтовая комсомольско-молодежная бригада В. И. Дубового (слева) цеха № 9 Ижевского мотозавода. 1942 © Центральный госархив Удмуртии

К середине июня 1944 года на предприятиях Удмуртии работало более тысячи таких бригад, а в сентябре 1945 года уже более трёх тысяч.

В военные годы орденов и медалей были удостоены более 2600 рабочих и специалистов, трудившихся на заводах и предприятиях Ижевска.

Г. З. Сухих, фрезеровщик цеха № 22 Ижевского металлургического завода, выполнявший норму на 200-250%. Октябрь 1943 года © Центральный госархив Удмуртии

Вклад города в Победу

По данным сайта городатрудовойдоблести.рф, вклад Ижевска составил 140 тысяч авиационных пулеметов и пушек, более 80 тыс. станковых пулеметов, 1,5 млн пистолетов и револьверов, 96 150 пистолетов системы «ТТ», 133 тысячи противотанковых ружей, более 11 млн винтовок и карабинов, почти 15 тысяч авиационных пушек, 213 440 пулемётов, 21 тысячу полушубков, 57 тысяч пар валенок, 92 тысячи пар носков, 131 тысячу пар варежек и перчаток.