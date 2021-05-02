Киев, , 18:53 — REGNUM В вооруженных силах Украины (ВСУ) за сутки зарегистрировали семь новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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»По состоянию на 10:00 2 мая в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19… болеют 1352 человека, — говорится в сообщении. — Всего за время пандемии выздоровели 23 327 человек, летальных исходов — 81».

Отмечается, что 252 человека в настоящее время находятся на изоляции.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая глава украинского минздрава Максим Степанов сообщил, что компания Pfizer поставит на Украину ещё 10 млн доз одноимённой вакцины от COVID-19.

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