Рим, , 18:49 — REGNUM 2 мая в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи» в рамках 34-го тура итальянской Серии А по футболу встретились «Сассуоло» и «Аталанта». Матч завершился паритетом сторон — 1:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

На единственный мяч Робина Госенса на 32-й минуте футболисты «Сассуоло» смогли ответить голом Доменико Берарди с пенальти на 52-й минуте встречи. На 77-й минуте Луис Муриель упустил шанс реализовать пенальти.

Красные карточки: Голлини — 23, Марлон — 75.

Составы команд:

«Сассуоло»: Консильи, Марлон, Мюлдюр (Толян, 87'), Кирикеш (Феррари, 46'), Кириакопулос, Бога, Обианг (Бурабия, 60'), Траоре (Айхан, 78'), Беррарди, Локателли, Дефрель (Распадори, 46').

«Аталанта»: Голлини, Толои (Паломино, 79'), Ромеро, Джимсити, Госенс, Фройлер, де Рон, Малиновский, Пессина (Спортьелло, 25'), Хатебур, Сапата (Муриель, 60').

«Аталанта», набрав 69 очков, вернулась на вторую позицию в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 53-мя очками остался на восьмой строчке.

«Аталанта», не сумев победить в сегодняшнем матче, потеряла теоретические шансы стать чемпионом Италии текущего сезона. «Интер» за 4 тура до конца с 13-очковым отрывом стал чемпионом Серии А.