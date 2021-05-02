Курган, , 18:45 — REGNUM Митрополит Курганский и Белозерский Даниил в Светлое Христово Воскресение в своей проповеди поздравил всех с «торжеством из торжеств». И повторил слова Григория Богослова, который сравнивает праздник Пасхи с солнцем, а остальные праздники — со звёздами.

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"Чтобы продлить пасхальную радость, церковь установила Светлую седмицу. Нужно в эти дни идти в храм Божий, участвовать в церковных таинствах, почувствовать свою греховность и радость соединения с Богом. Нам никогда не исполнить заповеди Божии, но нужно над этим трудиться. И за этот труд нас Бог награждает своей благодатью», — отметил митрополит Курганский и Белозерский.

В Курганскую область из Иерусалима доставлен Благодатный огонь. Раздаваться святыня будет в Александро-Невском кафедральном соборе города Кургана на протяжении всей Светлой седмицы с 3 по 8 мая.