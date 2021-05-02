Москва, , 18:39 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил предстоятелей поместных православных церквей со Светлым Христовым Воскресением. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Христос Воскресе! Примите сердечные поздравления со светлым праздником Пасхи Господней. Днесь вся тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе и ад пленися (канон Пасхи)», — поздравил патриарх Кирилл.

Поздравление направлено Патриарху Антиохийскому Иоанну X, Патриарху Иерусалимскому Феофилу III, Католикосу-патриарху всея Грузии Илии II, Патриарху Сербскому Порфирию, Патриарху Румынскому Даниилу, Патриарху Болгарскому Неофиту, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, митрополиту всей Америки и Канады Тихону.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 2 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху, со Светлым Христовым Воскресением. В поздравлении главы государства сказано, что праздник Пасхи олицетворяет собой торжество жизни, добра и справедливости. Он имеет огромное нравственное значение.

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