Анкара, , 18:38 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции в рамках операций Pençe-Yıldırım нанесли удары по объектам боевиков на севере Ирака. Об этом 2 мая сообщило Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

«Двое террористов … были нейтрализованы посредством вертолета ATAK, — говорится в сообщении военного ведомства. — Таким образом, число нейтрализованных (в рамках указанной операций) террористов достигло 46».

О том, где именно был нанесен удар, не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 24 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что ВС Турции поразили более 460 целей Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

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