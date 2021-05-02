Орск, Оренбургская область, , 18:29 — REGNUM В Орске Оренбургской области 65-летняя женщина оформила кредит по просьбе мошенницы, но вовремя одумалась и не перевела деньги на указанный счёт. Об этом сообщает региональное УМВД.

Неизвестная женщина позвонила гражданке на мобильный телефон и, представившись сотрудницей банка, сообщила, что некие злоумышленники якобы пытаются оформить на её имя кредит и для отмены этой операции нужно подать заявку на кредит и перевести деньги на «безопасный счёт».

Оренбурженка посетила офис банка и взяла кредит. Но затем увидела листовку о профилактике мошенничества и отказалась переводить полученные деньги мошенникам. Вместо этого она обратилась с заявлением в полицию.