Вашингтон, , 18:27 — REGNUM США обеспокоены ситуацией в Индии, где пандемия SARS-CoV-2 вырывается из-под контроля властей. Об этом 2 мая в интервью телеканалу ABC заявил помощник главы Белого дома США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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«У нас (властей США — прим. ИА REGNUM) вызывают беспокойство варианты вируса и его распространение», — сказал Салливан.

Помощник главы Белого дома США по нацбезопасности добавил, что количеством жертв от COVID-19 в Индии также беспокоит Вашингтон.

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая в Индии общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 с начала пандемии достигло 19 164 969.

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