Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Власти Соединенных Штатов готовы к дипломатическому взаимодействию с Северной Кореей для денуклеаризации Корейского полуострова, заявил 2 мая помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Наша политика в отношении Северной Кореи не враждебна. Её главной целью является полная денуклеаризация Корейского полуострова, и мы готовы к дипломатическому взаимодействию для достижения данной цели», — сказал он в эфире телеканала АВС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон при поддержке союзников продолжит оказывать давление на Иран и Северную Корею. По его словам, давление будет продолжаться до тех пор, пока Пхеньян и Тегеран не откажутся от своих ядерных программ.

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