Бишкек, , 18:08 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов пообещал выплатить компенсации пострадавшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом 2 мая Марипов рассказал во время посещения Баткенской области республики.

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«Хочу вас заверить, что все пострадавшие получат компенсации. Соответствующие ведомства уже ведут подсчет причиненного ущерба. Никто не останется без внимания», — сказал он.

Марипов также призвал жителей не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 мая, президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили в телефонном разговоре ситуацию на границе. Стороны подтвердили намерение отвести вооруженную технику в места дислокации.

Сегодня, 2 мая, стороны начали совместный осмотр местности, где расположена вооруженная техника, для последующей отвода вооружения в места постоянной дислокации.

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