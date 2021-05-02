Курган, , 18:06 — REGNUM На окраине Кургана 2 мая потушен пожар в садовом товариществе «КМЗ-4». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

Горели сухая трава на площади 1500 кв. м и заброшенные постройки. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра, достигающие 19 м/с. В тушении пожара были задействованы 102 человека и 44 единицы техники, в том числе вертолёт МЧС России. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, возгорание произошло по вине нетрезвых курганцев, которые подожгли сухую траву.

Напомним, 1 мая также в пригороде Кургана сгорели семь частных жилых домов и дворовых построек.

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