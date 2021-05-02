Ростов-на-Дону, , 18:05 — REGNUM Международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) впервые в истории приняли пассажирский Airbus A350, летевший из Москвы в Сочи. В городе-курорте борт не приняли из-за густого тумана.

В ночь на 2 мая самолёт авиакомпании «Аэрофлот» летел в аэропорт имени Севастьянова, однако из-за непогоды воздушная гавань не смогла принять более 20 рейсов.

ИА REGNUM напоминает, что старый аэропорт Ростова-на-Дону на проспекте Шолохова не имел возможности принять широкофюзеляжные лайнеры. В воздушной гавани «Платов» в станице Грушевской ограничений по приёму самолётов нет.